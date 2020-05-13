الحلقة 19 من «كريزى تاكسى».. أنا وأخويا على الزبون

في الحلقة 19 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، جسد الفنان إبراهيم السمان بمساعدة أحد فريق العمل شخصية اثنين أخوات مجانين يقودان التاكسي، فبعد أن يركب الزبون التاكسي تأتي مكالمة للسائق من أمه لتطمئن على ابنها الآخر الذي من المفترض أن يذهب لمستشفى المجانين، فيكتشف الراكب أن المجنون معه بالفعل في التاكسي ويبدأ باستفزاز الراكب بكل الطرق وبمساعدة إبراهيم يحاولان إخافة الزبون بكل الطرق، حتى يصلوا لمرحلة "حرب الاساتك"، فيحاول الراكب الهرب من التاكسي بكل الطرق ويقوم بالاعتداء على إبراهيم وأخيه فيكشفان له عن حقيقة المقلب.الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.