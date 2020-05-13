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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية اليمنى: على المجلس الانتقالى تنفيذ اتفاق الرياض

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:38 ص
وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني
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أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن على المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما أسماه بـ"الإدارة الذاتية" وإلا فسيتحمل المسئولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.

وقال "الحضرمي"، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم، إن الحكومة اليمنية حاولت مرارًا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقوبل ذلك بتعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي وإصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن "المجلس الانتقالي لم يكتفِ برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما أسماه (الإدارة الذاتية للجنوب)، بل إنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى ومؤخرًا في محافظة أبيَن بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز".

وأشار الحضرمي إلى أن مسئولية الجيش الوطني اليمني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية، مؤكدًا أن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين، مضيفا أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء.

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