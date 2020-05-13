السودان يسجل 134 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم، وواحدة في كل من ولايتي الجزيرة (وسط السودان)، وسنار (شرق).وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 104 حالات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 3 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 1661 حالة، بينها 80 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 173 شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.