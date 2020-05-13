حريق هائل فى مصنع أثاث بمدينة العبور

شهدت مدينة العبور حريق هائل نشب في مصنع أثاث منذ قليل.وتلقت غرفة نجدة القليوبية إخطارًا بحريق في مصنع أثاث ومراتب بمنطقة الشباب في العبور.ووجه اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية بسرعة التعامل مع البلاغ وتوجهت 8 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى مكان الحادث.وجاري التعامل مع الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب وحماية أرواح المواطنين.