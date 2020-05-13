وكيل خطة النواب ينفى مخالطته النائبة المصابة بكورونا

نفى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مخالطته للنائبة شيرين فراج، التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا.جاء ذلك في تصريحات له، موجهًا الشكر على كل من تواصل معه للاطمئنان عليه بعد نشر خبر صحفي تضمن معلومات مغلوطة مفادها مخالطته النائبة المحترمة شيرين فراج التي يدعو الله لها بالعافية والصحة بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا.ولفت إلى أنه، يود توضيح عدم مخالطته للنائبة لانصرافه من اللجنة قبل وصولها لارتباطه بموعد السفر إلى طهطا وأن الخطا الذي حدث ربما يعود لعدم معرفة الصحفي بصورة النائبة حيث أن من كانت تجلس إلى جواره في اللجنة هي النائبة ميرفت الكسان ومرة أخرى الزميلة النائبة سهير الحادي وليست النائبة المقصودة.