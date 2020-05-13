عمرو سعد يفجر مفاجأة عن عمل درامى ضخم للموسم الرمضانى المقبل

قال الفنان عمرو سعد، إنه لم يتوقع رد فعل، الجمهور على ظهوره كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولات الشهيد أحمد المنسي.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "رد الفعل أعطاني حماس، إن الناس بتحس بغيابك، وده بيحملي مسئولية".وعن سبب غيابه عن دراما رمضان هذا العام، قال عمرو سعد، إنه غاب ليرجع بعمل ضخم وكبير، حيث يحضر لمسلسل كبير يأخذ وقت طويل في الكتابة، من أجل تقديم دراما بدون ثغرات، وهو مقتبس من عمل روائي وحماسي.وأضاف: "أقرأ الآن رواية للفريق أسامة المندوه "خلف خطوط العدو" وهي دراما إنسانية، فيها ملامح إنسانية خطيرة، وهذا النوع من الأعمال الذي له أصل روائي وحقيقي لها تأثير عند الجمهور".ونجح الفنان عمرو سعد بتصدر المشهد، بإطلالته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، وهو ظهور لم يستمر سوى لدقائق معدودة، وقدم سعد شخصية "رضا"، الذي عاون أمير كرارة في القبض على أخطر قناص تابع للجماعات التكفيرية.