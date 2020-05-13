مشروبات لا ينصح بتناولها فى إفطار رمضان.. تعرف عليها

يحرص أغلب الأشخاص على تناول مختلف المشروبات أثناء تناول الإفطار في شهر رمضان، ولكن هناك بعض المشروبات التي ينصح بتجنبها خلال إفطار رمضان حتى لا تضر بالصحة، ولذلك نقدم لكم هذه المشروبات لتجنبها، بحسب موقع «healthline».المشروبات الغازيةتعد المشروبات الغازية التي تحتوي على الصودا من المشروبات التي يجب تجنبها بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان؛ لأنها تتسبب في اضطرابات المعدة وعسر الهضم والشعور بالامتلاء، كما أنها تتسبب في مشاكل الهضم وعدم اكتمال عملية هضم الطعام بصورة صحية.مشروبات الكافيينتقوم مشروبات الكافيين بفقدان الجسد نسبة الماء به، ما يزيد من الشعور بالعطش، بالإضافة إلى أن السكر بهذه المشروبات يتم هضمها بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع في وقت سريع.العصائر الجاهزة المُحلاةتحتوي العناصر الجاهزة على كميات عالية من السكر، ما يؤدي إلى هضمها سريعًا فيزيد من الإحساس بالجوع، إضافة إلى الضرر الكبير على مرضى السكري، كما تحتوي على الألوان الصناعية الضارة والتي تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة، حيث أن الكميات الكبيرة التي تحتويها من مركبات كيميائية ونسبة عالية من الصوديوم يعمل على رفع ضغط الدم، مما يجعل من الأفضل تجنبها خاصة مرضى ضغط الدم المرتفع.العصائر البودرةتشكل عصائر البودرة خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، وذلك لإحتوائها على مكسبات الطعم والألوان الصناعية وارتفاع نسبة السكر بها، فتساعد أيضًا على زيادة الوزن، حيث أن الجسم لا يستطيع امتصاص هذه الأنواع من العصائر بشكل جيد، مما يتسبب في حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.