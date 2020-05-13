86 ألف شخص ترددوا على عيادات التجميل خلال عام.. والدقهلية تتصدر

تحظى جراحات التجميل باهتمام متزايد خلال الآونة الأخيرة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المرضى المترددين على عيادات جراحات التجميل الخاصة يقدر بحوالى 86 ألف شخص خلال السنة، بأيام علاج بلغت 2124 يوم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة الدقهلية تصدرت محافظات الجمهورية من حيث أعداد المترددين على عيادات التجميل التابعة لمستشفيات القطاع الخاص، بـ 48.2 ألف شخص، يليها محافظة القاهرة بعدد 15 ألف شخص، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 4624 شخصًا متردد على عيادات التجميل، ومحافظة الغربية بعدد 3086 شخصًا.بينما بلغ عدد المترددين على عيادات التجميل خلال عام 2018، بمحافظات الوجه القبلى كما يلى: بنى سويف 1680 شخصًا، الأقصر 934 شخصًا، أسيوط 926 شخصًا، سوهاج 867 شخصًا، قنا 483 شخصًا.