رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخدمة الوطنية» يخصص منافذ لبيع الخضار والفاكهة بالبحر الأحمر.. اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:50 م
بيع الخضار والفاكهة
بيع الخضار والفاكهة
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلن حمدي سلامة، وكيل وزارة التموين ومدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر، توفير كميات من الخضار والفاكهة إنتاج مشروع الصوب الزراعية التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بعدد من المناطق بالمحافظة.

وأوضح "سلامة" أن تلك الكميات ستكون موجودة، اليوم الأربعاء، بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، بفرع تجزئة الشلاتين بجوار مكتب التموين، وفرع تجزئة السقالة خلف معسكر قوات الأمن بجوار مصنع الثلج، كما ستكون متوافرة أيضًا أمام مول الدهار.

وحددت الشركة أسعار السلع والتي جاءت على النحو التالي:

طماطم 1 كجم بسعر 6 جنيهات

بطاطس 2 كجم بسعر 8 جنيهات

بصل 2 كجم بسعر 10 جنيهات

جزر 1 كجم بسعر 6 جنيهات

خيار 1 كجم بسعر 6.5 جنيه

فلفل حريف أخضر 500 جرام بسعر 4 جنيهات

فلفل حريف أحمر 500 جرام بسعر 5 جنيهات

فلفل ألوان 500 جرام بسعر7.5 جنيه

باذنجان رومي 2 كجم بسعر 10 جنيهات

باذنجان عروس 1 كجم بسعر 5.5 جنيه

ليمون 1 كجم بسعر 15 جنيهًا

خوخ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا

تفاخ أمريكى أحمر ١ كيلو بسعر 23 جنيهًا

كرنب أحمر بسعر 10 جنيهات

كانتلوب 1 كيلو بسعر 8 جنيهات

موضوعات متعلقة

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

رئيس وزراء السودان لنظيره الإثيوبى: يجب التوصل لاتفاق ثلاثى قبل ملء سد النهضة

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»