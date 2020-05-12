«الخدمة الوطنية» يخصص منافذ لبيع الخضار والفاكهة بالبحر الأحمر.. اليوم

أعلن حمدي سلامة، وكيل وزارة التموين ومدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر، توفير كميات من الخضار والفاكهة إنتاج مشروع الصوب الزراعية التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بعدد من المناطق بالمحافظة.وأوضح "سلامة" أن تلك الكميات ستكون موجودة، اليوم الأربعاء، بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، بفرع تجزئة الشلاتين بجوار مكتب التموين، وفرع تجزئة السقالة خلف معسكر قوات الأمن بجوار مصنع الثلج، كما ستكون متوافرة أيضًا أمام مول الدهار.وحددت الشركة أسعار السلع والتي جاءت على النحو التالي:طماطم 1 كجم بسعر 6 جنيهاتبطاطس 2 كجم بسعر 8 جنيهاتبصل 2 كجم بسعر 10 جنيهاتجزر 1 كجم بسعر 6 جنيهاتخيار 1 كجم بسعر 6.5 جنيهفلفل حريف أخضر 500 جرام بسعر 4 جنيهاتفلفل حريف أحمر 500 جرام بسعر 5 جنيهاتفلفل ألوان 500 جرام بسعر7.5 جنيهباذنجان رومي 2 كجم بسعر 10 جنيهاتباذنجان عروس 1 كجم بسعر 5.5 جنيهليمون 1 كجم بسعر 15 جنيهًاخوخ 1 كجم بسعر 12 جنيهًاتفاخ أمريكى أحمر ١ كيلو بسعر 23 جنيهًاكرنب أحمر بسعر 10 جنيهاتكانتلوب 1 كيلو بسعر 8 جنيهات