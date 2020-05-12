«الخدمة الوطنية» يخصص منافذ لبيع الخضار والفاكهة بالبحر الأحمر.. اليوم
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:50 م
نرمين محمود الدهانطباعة
أعلن حمدي سلامة، وكيل وزارة التموين ومدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بالبحر الأحمر، توفير كميات من الخضار والفاكهة إنتاج مشروع الصوب الزراعية التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بعدد من المناطق بالمحافظة.
وأوضح "سلامة" أن تلك الكميات ستكون موجودة، اليوم الأربعاء، بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، بفرع تجزئة الشلاتين بجوار مكتب التموين، وفرع تجزئة السقالة خلف معسكر قوات الأمن بجوار مصنع الثلج، كما ستكون متوافرة أيضًا أمام مول الدهار.
وحددت الشركة أسعار السلع والتي جاءت على النحو التالي:
طماطم 1 كجم بسعر 6 جنيهات
بطاطس 2 كجم بسعر 8 جنيهات
بصل 2 كجم بسعر 10 جنيهات
جزر 1 كجم بسعر 6 جنيهات
خيار 1 كجم بسعر 6.5 جنيه
فلفل حريف أخضر 500 جرام بسعر 4 جنيهات
فلفل حريف أحمر 500 جرام بسعر 5 جنيهات
فلفل ألوان 500 جرام بسعر7.5 جنيه
باذنجان رومي 2 كجم بسعر 10 جنيهات
باذنجان عروس 1 كجم بسعر 5.5 جنيه
ليمون 1 كجم بسعر 15 جنيهًا
خوخ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا
تفاخ أمريكى أحمر ١ كيلو بسعر 23 جنيهًا
كرنب أحمر بسعر 10 جنيهات
كانتلوب 1 كيلو بسعر 8 جنيهات
وأوضح "سلامة" أن تلك الكميات ستكون موجودة، اليوم الأربعاء، بعد الساعة الحادية عشر صباحًا، بفرع تجزئة الشلاتين بجوار مكتب التموين، وفرع تجزئة السقالة خلف معسكر قوات الأمن بجوار مصنع الثلج، كما ستكون متوافرة أيضًا أمام مول الدهار.
وحددت الشركة أسعار السلع والتي جاءت على النحو التالي:
طماطم 1 كجم بسعر 6 جنيهات
بطاطس 2 كجم بسعر 8 جنيهات
بصل 2 كجم بسعر 10 جنيهات
جزر 1 كجم بسعر 6 جنيهات
خيار 1 كجم بسعر 6.5 جنيه
فلفل حريف أخضر 500 جرام بسعر 4 جنيهات
فلفل حريف أحمر 500 جرام بسعر 5 جنيهات
فلفل ألوان 500 جرام بسعر7.5 جنيه
باذنجان رومي 2 كجم بسعر 10 جنيهات
باذنجان عروس 1 كجم بسعر 5.5 جنيه
ليمون 1 كجم بسعر 15 جنيهًا
خوخ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا
تفاخ أمريكى أحمر ١ كيلو بسعر 23 جنيهًا
كرنب أحمر بسعر 10 جنيهات
كانتلوب 1 كيلو بسعر 8 جنيهات