عزل «المدينة الجامعية» بسموحة يستقبل 30 حالة للرعاية الصحية

أعلنت المدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، التي تم تخصيصها كمستشفى لعزل للحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا، عن استقبال 30 حالة جديدة، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم حتى التماثل للشفاء.وقال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في تصريحات صحفية، إنه تم اليوم تحويل حالة إصابة بفيروس كورونا لمستشفى العزل بالعجمي لإحتياجها لتلقي رعاية صحية بالمستشفى، موضحًا أنه بإستلام حالات اليوم يرتفع عدد النزلاء بالمدينة الجامعية إلى 110 حالة، لافتًا إلى أن المدينة تستقبل الحالات المستقرة، والتي قاربت على التماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، من جميع مستشفيات العزل والحميات.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، حيث تسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتبدأ العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.و تضم المدينة الجامعية، 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتًا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.