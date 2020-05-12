رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل «المدينة الجامعية» بسموحة يستقبل 30 حالة للرعاية الصحية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:47 م
عزل المدينة الجامعية
عزل المدينة الجامعية بسموحة
هبه عويضه
طباعة
أعلنت المدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، التي تم تخصيصها كمستشفى لعزل للحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا، عن استقبال 30 حالة جديدة، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم حتى التماثل للشفاء.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في تصريحات صحفية، إنه تم اليوم تحويل حالة إصابة بفيروس كورونا لمستشفى العزل بالعجمي لإحتياجها لتلقي رعاية صحية بالمستشفى، موضحًا أنه بإستلام حالات اليوم يرتفع عدد النزلاء بالمدينة الجامعية إلى 110 حالة، لافتًا إلى أن المدينة تستقبل الحالات المستقرة، والتي قاربت على التماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، من جميع مستشفيات العزل والحميات.

وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، حيث تسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتبدأ العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.

و تضم المدينة الجامعية، 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال إسبوعين، لافتًا جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

الاختيار الحلقة 19.. إصابة هشام عشماوى فى تفجير كمين الفرافرة

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»