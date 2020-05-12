6 وفيات و134 إصابة جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، مساء اليوم، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات جديدة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل قبل دقائق.وكانت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض بالرغم من إجراءات الحظر الكامل بولاية الخرطوم.وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إن عدد إصابات كورونا، ليوم الأحد بلغ 201 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بجانب 6 حالات وفاة".وسُجلت الحالات الجديدة في كل من ولاية الخرطوم 174 حالة، سنار 15، الجزيرة 10، القضارف حالة واحدة، النيل الأزرق حالة واحدة.وبهذا ارتفع عدد إصابات كورونا في السودان بحسب الإحصائية الجديدة اليوم، إلى 1490 حالة متضمنة 76 حالة وفاة.