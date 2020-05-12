ضبط مجزر دواجن غير مرخص بكفر الشيخ (صور)

قام جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، يرافقه رزق العدوي رئيس الرقابة التموينية، وأيمن حواس رئيس قسم الأغذية بالإدارة الصحية، والدكتور شريف محمد السيد رئيس قسم التفتيش علي اللحوم والمجازر، بشن حملة علي مجزر دواجن غير مرخص بعزبة سعد القديمة مركز الحامول، ما أسفر عن ضبط والتحفظ علي 250 كيلو لحوم دواجن مجمدة.وأيضا ضبط 500 كيلو دواجن مزبوحة طازجة، فضلًا عن تحرير 5 محاضر منهم محضر مزاولة نشاط دون ترخيص بمعرفة التموين، ومحضر آخر ذبح دواجن خارج المجازر المرخصة وبدون إشراف طب بيطري، وكذلك محضر دواجن مجمدة مجهولة المصدر غير مدون عليها أي بيانات بمعرفة الطب البيطري.وكذلك محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر نظافة بمعرفة الصحة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة كلًا فيما يخصه.