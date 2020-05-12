ضبط ربع طن نفط فرنساوى وألمانى داخل محل بويات ببورسعيد

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، أن الحملات التموينية مستمرة لملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.وأشار "ثابت" إلى أن الرقابة التموينية قامت بحملة اليوم أسفرت عن ضبط كمية تقدر بربع طن من النفط الفرنساوي والألماني داخل أحد محال البويات بمساكن اللنش بدائرة حي المناخ، أثناء عرضها وتداولها للمواطنين، حيث تبين أنها مجهولة المصدر وبدون ذكر المواصفات القياسية لطبيعة المنتج.وتُصنف المادة المضبوطى من المواد الكيماوية ذات التأثير الخطر والسلبي على الجهاز التنفسي، أو تآكل الأنسجة والجلد لليدين، كما تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر رقم 16732020 جنح المناخ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.