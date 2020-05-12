نائب محافظ بورسعيد يتابع تجهيز المدينة الشبابية لاستقبال مصابى كورونا

قام المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بمتابعة أعمال تجهيز مقر المدينة الشبابية لاستقبال الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، رافقة خلالها الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد تايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام.وقال نائب محافظ بورسعيد، إنه يجرى العمل على توفير كافة الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم في مقر العزل الصحي الجديد الذي يستقبل الحالات الإيجابية التي لم تظهر عليها أعراض المرض، مضيفًا أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بتوفير كافة الإمكانيات وما يحتاجه المريض من جميع الوسائل.يأتي ذلك ضمن الجهود لتسخير كافة إمكانيات الدولة في مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.