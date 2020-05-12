«تموين الإسماعيلية» تضبط طن ونصف مبيدات زراعية محظورة

تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود هندي مدير المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط طن ونصف من المبيدات الزراعية المحظورة.ووردت معلومات لمباحث تموين الإسماعيلية بأن هناك سيارة مبيدات زراعية محظورة توزع بمنطاق بالمحافظة.وبالعرض على اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود هندي مدير المباحث الجنائية، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين بالمديرية؛ لسرعة التحري عن المعلومات.وبعد التحريات تم إعداد عدة أكمنة بالأماكن التى وردت فيها معلومات عن توزيعها للمبيدات الزراعية المحظورة.تمكنت مباحث التموين من ضبط المدعو "سامج. ع. ع"، ويقيم بحى البساتين بالقاهرة، مواليد 1974، بدائرة ثان بسيارة محملة بطن ونصف من المبيدات الزراعية المحظورة ومنتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.