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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بالإسكندرية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:28 م
حملة موسعة لإزالة
حملة موسعة لإزالة الإعلانات
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ التي أصدرها بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، مشددا على منع استغلال أية مساحة إعلانية بدون وجه حق، والمتابعة المستمرة لإزالتها. 

وتوجهت اللجنة المشكلة لإزالة الإعلانات المخالفة، حيث تم إزالة عدد الإعلانات التجارية، والاستاندات، والسوسيت، وعدد من اللافتات القماشية، ولافتات على أعمدة، وغيرها من الإعلانات المخالفة سواء الإعلانات المخالفة لشروط الترخيص، أو الإعلانات انتهى تعاقدها ولم تسدد مديونيتها للمحافظة للحفاظ على أموال الدولة.

جاءت الحملات تحت إشراف اللواء حمدي الحشاش واللواء عادل الخواجة مستشاري محافظ الإسكندرية، وبحضور معاوني محافظ الإسكندرية، ومديري إدارات الإعلانات بالأحياء، والمركز النموذجي وإدارات الورش والمشروعات وتجميل المدينة بالمحافظة.
حملة موسعة لإزالة الإعلانات
حملة موسعة لإزالة الإعلانات
حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بالإسكندرية
حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بالإسكندرية
حملة موسعة لإزالة الإعلانات
حملة موسعة لإزالة الإعلانات
حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بالإسكندرية
حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بالإسكندرية

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