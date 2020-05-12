انهيار عقار بنادى الصيد وسط الإسكندرية (صور)

تلقي حى وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بلاغًا بانهيار العقار رقم 4 مكرر شارع العبور - نادي الصيد، الذي سقط اليوم، بدون خسائر أو إصابات.وقام حي وسط، بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والعميد فادي رئيس الحي، برفع كميات كبيرة من مخلفات الرديم والأتربة الناتجة عن الانهيار، وذلك بواقع 6 نقلات، لفتح وتوسعة الشارع للمارة والمرور.وفي سياق متصل، تم رفع مخلفات متنوعة من شارع بلقيس بالحضرة بواقع 3 نقلات، ومخلفات متنوعة من شارع ابن تومارت بامبروزو بواقع 2 نقلة، وذلك في إطار معالجة أثار اهيار عقار نادي الصيد، وفتح الشارع للمارة، واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بالحي.