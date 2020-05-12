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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مساعد وزير الخارجية الأسبق: أردوغان يدعم الإرهابيين والمرتزقة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:11 م
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
حسين العمدة
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رجب الطيب أردوغان رئيس تركيا، هدفه إنشاء إمبراطورية برئاسته في الشرق الأوسط، فضلًا عن أنه تولى السلطة بشكل غير ديمقراطي، لافتا إلى أنه قام بالقبض على معظم قيادات الجيش التركي والعديد من فئات الشعب، حتى يستطيع أن يهيمن بمفرده.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشكلة في شخص الرئيس التركي وليست في الشعب، خصوصًا أنه يخطط للاستعمار بالهيمنة على شرق البحر المتوسط بعد اكتشافات البترول في هذه المناطق ويحاول فرض سيطرته على قبرص واليونان، ويحاول تنفيذ مخطط تقسيم الشرق الأوسط، مؤكدًا انتهى زمن استعمار الدول لبعضها، والدولة المصرية تتصدى لأي محاولات يقوم بها أردوغان للمساس بالأمن القومي للدولة المصرية.

وأشار إلى أن أردوغان يقوم بدعم الإرهابيين والمرتزقة ويدفع بهم إلى ليبيا لتدميرها، موضحا أن هذه التنظيمات قادمة من سوؤيا، وهذا يعد تهديدا للأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وللدولة المصرية.

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