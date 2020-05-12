القبض على 75 مخترقا لحظر التجوال بإهناسيا في بني سويف

تمكن ضباط مركز شرطة إهناسيا غرب بني سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد محمود مهني، مأمور المركز والرائد أحمد بهجت رئيس المباحث الجنائية، من ضبط 75 شخصًا خلال يومين "أمس وأول أمس" بدائرة المركز لمخالفتهم حظر التجوال وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.وبالعرض على النيابة العامة، قّرر مدير نيابة إهناسيا، تحت إحالة المتهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء، وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 300 جنيه.