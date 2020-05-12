4 مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة في أسيوط

أصيبت ربة منزل و3 أطفال بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي بأسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد بوجود عدد 4 حالات تسمم غذائي، وذلك نتيجة تناول طعام منزلي فاسد "باذنجان".وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف، وبالفحص تبين إصابة "شهد. ه. ا" 5 سنوات و"حنين. ه.ا" 4 سنوات و"زياد. ه. ا" 10 سنوات ووالدتهم "هدى. ع. س" 30 سنة، وجميعهم من قرية النواوره.تم نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي، والحالة العامة مستقرة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.