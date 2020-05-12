رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تكشف أسباب تحديث رؤية مصر 2030

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:58 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أهم سؤال وجواب حول مشروع تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي تمثل فيما يلى:

ما هى الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؟
- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته.
- اقتصاد تنافسي متنوع.
- نظام بيئي متكامل ومستدام.
- السلام والأمن المصرى.
- العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة.
- المعرفة والابتكار والبحث العلمى.
- حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.
- تعزيز الريادة المصرية.

كم عدد أهداف الأجندة الوطنية لاستراتيجية التنمية المستدامة؟
- تحتوى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة على 8 أهداف استراتيجية رئيسية، ينبثق منها 47 هدف فرعى.

ما هى أسباب تحديث رؤية مصر 2030؟
تم تحديث رؤية مصر 2030 لعدة أسباب منها:
- ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063 إلي جانب القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري والتي كان لابد من تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها كقضايا الزيادة السكانية، ندرة المياه.

- مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦.

- التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية ستتضمن الثلاثة أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

- التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة علي توقعات ومسار الاقتصاد العالمي كإجراءات الحماية التجارية، والتذبذبات في سعر الفائدة العالمي وأسعار النفط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 19.. وداع شهداء الفرافرة

إخلاء سبيل صينيين بكفالة في قضية حنين حسام

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»