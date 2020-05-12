«التخطيط» تكشف أسباب تحديث رؤية مصر 2030

ما هى الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؟



كم عدد أهداف الأجندة الوطنية لاستراتيجية التنمية المستدامة؟



ما هى أسباب تحديث رؤية مصر 2030؟



نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أهم سؤال وجواب حول مشروع تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والذي تمثل فيما يلى:- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته.- اقتصاد تنافسي متنوع.- نظام بيئي متكامل ومستدام.- السلام والأمن المصرى.- العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة.- المعرفة والابتكار والبحث العلمى.- حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.- تعزيز الريادة المصرية.- تحتوى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة على 8 أهداف استراتيجية رئيسية، ينبثق منها 47 هدف فرعى.تم تحديث رؤية مصر 2030 لعدة أسباب منها:- ضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كلًا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063 إلي جانب القضايا الملحة التي طرأت في السياق المصري والتي كان لابد من تضمينها وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها كقضايا الزيادة السكانية، ندرة المياه.- مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦.- التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة حيث أن جميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والفرعية ستتضمن الثلاثة أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.- التغيرات المهمة في توجهات الدول الكبرى والمؤثرة علي توقعات ومسار الاقتصاد العالمي كإجراءات الحماية التجارية، والتذبذبات في سعر الفائدة العالمي وأسعار النفط.