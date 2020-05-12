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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قضاة كفر الشيخ يشاركون في تجهيز مستشفى الصدر لمواجهة كورونا (صور)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:58 م
تجهيز مستشفى الصدر
تجهيز مستشفى الصدر
عمرو الشامي
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شارك قضاة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، بدعم مستشفى الصدر بالعاصمة، بـ"١٢ سريرا، ١٢ كومودينو، ٢ سرير حركي، كراش كار، عربة نقل نفايات، جهاز صدمات كهربائية، كحول جيل، كلور للتطهير والتعقيم"، في إطار المشاركة المجتمعية والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وثمنَ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، جهود المبادرات والمشاركة المجتمعية في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التنمية تتحقق بتكاتف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على إتباع أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أفضل مستويات السلامة الصحية، ومواصلة خطة المحافظة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتطهير اللازمة، بما يُحقق ضمان سلامة وحماية المواطنين، من احتمالات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

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