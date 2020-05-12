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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن تعاونها مع فنزويلا في كافة المجالات بما فيها الدفاع

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:57 م
لافروف
لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي س،يرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعاون مع فنزويلا في جميع المجالات، بما فيها مجال الدفاع وصناعة المعدات العسكرية، مُشيرًا إلى أن ذلك يتم على أساس شرعي وفقًا لما تنص عليه جميع الاتفاقيات الحكومية الدولية المبرمة بين البلدين.

وقال لافروف، في تصريحاته: إن جميع اتصالاتنا مع حكومة فنزويلا تتم على أساس شرعي، وفقًا للاتفاقيات الحكومية الدولية التي صدق عليها البرلمانان الفنزويلي والروسي.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس، أن أي اتفاقيات أخرى بين الإدارات المعنية في روسيا وفنزويلا تقوم على أساس قانوني ولديها شرعية كاملة.

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