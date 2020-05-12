فرنسا: وفيات كورونا تقترب من الـ27 ألفًا

أعلنت مديرية الصحة العامة في فرنسا، أن حصيلة الوفيات بمرض "كوفيد- 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، اقتربت من 27 ألفا، بوفاة 348 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "فرنسا 24" الإخبارية، إن مديرية الصحة العامة سجلت حتى اليوم، 26991 وفاة ناجمة عن "كوفيد- 19" .وذكرت الصحة الفرنسية أن 21595 مصابا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، التي استقلبت 670 مصابا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية.كما أشارت إلى أن عدد المصابين الراقدين في وحدات العناية المركزة يواصل تراجعه، حيث سجلت 2542 حالة مقابل 3440 الأسبوع الماضي.وجاء في بيان الصحة الفرنسية أن مستشفيات البلاد استقبلت نحو 97 ألف مصاب منذ بداية جائحة كورونا، فيما غادر أكثر من 57 ألف حالة المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.ودخلت فرنسا، أمس، في المرحلة الأولى من رفع إجراءات الحجر الصحي الذي فرض لمدة 55 يوما لوقف تفشي الفيروس.واستأنف الملايين من الفرنسيين أنشطتهم اليومية، مع الالتزام بإجراءات جديدة، من بينها وجوب ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، ويعد العامل الاقتصادي الدافع الأساسي لهذه الخطوة رغم مخاوف من عودة انتشار الوباء، خصوصا في المدارس التي أعاد البعض منها فتح أبوابه.