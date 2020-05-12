مقتل وإصابة 7 في هجوم لداعش بالعراق
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:44 م
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن سبعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لـ"داعش" على منزل سكني جنوب الفلوجة.
وقال المصدر- حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"- إن "عناصر من داعش شنوا مساء اليوم هجوما على منزل سكني في منطقة بوذيبان جنوب الفلوجة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم منتسب، وإصابة 4 آخرين".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب الشرعي".
وقال المصدر- حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز"- إن "عناصر من داعش شنوا مساء اليوم هجوما على منزل سكني في منطقة بوذيبان جنوب الفلوجة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم منتسب، وإصابة 4 آخرين".
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث إلى الطب الشرعي".