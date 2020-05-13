جدل بين المحامين بسبب تدوينة غير مفهومة للنقيب على «فيس بوك»

أثار بيان رسمى من رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب جدلًا واسعًا على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب عدم فهم المحامين له، مطالبين النقيب بسرد تفاصيل والتوضيح لما يقول.وأعلن نقيب المحامين أنه التقى وزير المالية الدكتور محمد معيط، وأن لقاءه كان طيبًا واستجاب فيه الوزير إلى كل طلباته وأمر بالعودة إلى الأرقام الأولى بعد أن كان قد تم رفع الأرقام.وتابع النقيب، فى بيان له، أن الوزير صرح للنقابة بإعطاء شهادة بتسجيل حماية للمحامي وتأكيدًا لسريان البروتوكول عليه، مضيفا أنه سيجتمع قريبًا مع وزير العدل ثم رئيس مجلس الدولة لتوقيع البروتوكول الثلاثي.وتساءل المحامون عن ماهية الأرقام التى يقصدها نقيب المحامين فى بيانه، بالإضافة إلى نوعية الطلبات التي وافق وزير المالية عليها وماهية شهادة تسجيل حماية المحامين.