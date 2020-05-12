إخلاء سبيل صينيين بكفالة في قضية حنين حسام

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، إخلاء سبيل «ليو لوتيان» وشهرته جاكسون (صيني الجنسية) ٣٢ عاما، وليو روبينج ٣٠ سنة، صيني الجنسية، بكفالة ٢٠ ألف جنيه على خلفية اتهامهما بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك».وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية سمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه، مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.وكانت النيابة أكدت، في بيان لها في وقت سابق، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة الشهر الماضي في الفيديوهات المنشورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.