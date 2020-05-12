رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل صينيين بكفالة في قضية حنين حسام

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:23 م
حنين حسام
حنين حسام
حسام التمساح
طباعة
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، إخلاء سبيل «ليو لوتيان» وشهرته جاكسون (صيني الجنسية) ٣٢ عاما، وليو روبينج ٣٠ سنة، صيني الجنسية، بكفالة ٢٠ ألف جنيه على خلفية اتهامهما بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك».

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية سمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه، مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وكانت النيابة أكدت، في بيان لها في وقت سابق، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك» على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة الشهر الماضي في الفيديوهات المنشورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال إجازة عيد الفطر

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

كيف تورط حازم أبوإسماعيل فى مجزرة رفح الأولى؟

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»