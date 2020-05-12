مجلس السيادة السوداني: مساعي السلام تمضي بخطوات ثابتة

أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام، أن مساعي السلام تمضي بخطوات ثابتة خلال مفاوضات جوبا، وعزا تأخر تنفيذ ملف السلام إلى المساعي الجادة والتأني في إكمال كافة الجوانب.وقال التعايشي- في لقاء مع الإذاعة السودانية اليوم الثلاثاء- إن هناك عددا من التحديات التي يمكن تجاوزها بالقدرة على دفع استحقاقات السلام وتحقيق توافق وطني جامع، مضيفا أن أطراف التفاوص تسعى جادة لجعل تلك المفاوضات آخر مفاوضات للسلام في السودان، وأن يكون العام ٢٠٢٠ عام السلام.وشدد التعايشي على ضرورة بسط الأمن وفرض هيبة الدولة لمنع الانفلاتات وتفشي الفوضى بالسودان، موضحا أن ما تشهده ولايات الشرق ودارفور (في الغرب) من نزاعات لها جذورها التي ينبغي معالجتها بفرض القانون وإحكام قبضة الدولة.وأكد عودة الحياة في دارفور لطبيعتها بعد التدخل الفوري للحكومة، مضيفا أن الوصول إلى اتفاق بين المكونات المتعددة يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتم تحقيقه بشكل كامل في ظل عدد من القضايا العالقة، متمثلة في الثروة والسلطة والترتيبات الأمنية بمسار دارفور.وثمّن دور الوساطة الإقليمية والدولية في دعم عملية السلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية في المرحلة المقبلة.ونفى وجود أية أجندة خارجية خلال التفاوض وأن كافة الجهود تسير بصورة جيدة.