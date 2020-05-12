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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أصيب فيه عشماوي.. القصة الكاملة لهجوم كمين الفرافرة الإرهابي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:20 م
عشماوي
عشماوي
إيمان ماهر
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تناولت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار مجزرة مأسوية من مجازر الإرهاب الأسود، حيث وقع هجوم على كمين لحرس الحدود المصري التابع للكتيبة رقم 14 بمنطقة "الدهوس" بالوادي الجديد في 19 يوليو 2014.

ووضع الإرهابي هشام عشماوي الخطة، في تمام الساعة 5:15 عندما كان يستعد الجنود للإفطار في رمضان دخلت 4 سيارات دفع رباعي للكمين الموجود بالكيلو ١٠٠ بالمنطقة الواقعة بين واحة الفرافرة والواحات البحرية، وقاموا بتفجير مخزن الذخيرة فتسبب في انفجار شديد ومع تبادل النار استشهد 21 مجندًا وضابطًا وأصيب 4 آخرين ونجحت قوات حرس الحدود في قتل 5 من مرتكبي الهجوم في تبادل لإطلاق النيران.

وهجم الإرهابيون وبحوزتهم بنادق آلية وقنص، وقاذفات آر بي جيه، وأحزمة ناسفة، وكشفت التحقيقات عن الخطة التي قادها الإرهابي عشماوي، حيث قسمهم إلى 3 مجموعات، وأصيب خلالها عشماوي برصاصة في فخده الأيمن، وأصيب عماد الدين أحمد محمود برصاصة هو الآخر في ذراعه الأيسر.

ويتناول مسلسل الاختيار، قصة حياة الشهيد العقيد أحمد منسي، وبطولته في مواجهة الإرهاب، كما يعرض المسلسل الجرائم التي تورطت فيها الجماعة الإرهابية وقيام هشام العشماوي بتدبير وتنفيذ عدة عمليات إرهابية أثارت الفزع والخوف في قلوب المصريين وذلك تحت مسمى الدين.

ويحظى مسلسل الاختيار بمتابعة كبيرة في مصر حيث يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر متابعة، لما يحتويه من تناول لقصص واقعية في حياة الشهيد أحمد منسي.

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