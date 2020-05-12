تعقيم مباني الجمارك ببورسعيد لمواجهة تداعيات كورونا

كشف تقرير اللجنة المسئولة عن مواجهة تداعيات كورونا بمصلحة الجمارك عن أنه فى جمارك بورسعيد وتحت إشراف يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة وعضو اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 55 لسنة 2020 وبالتنسيق مع اللواء محمد عامر المستشار الفني لمحافظ بورسعيد حضرت لجنتان لرش وتعقيم المباني الجمركية ببورسعيد للمرة السابعة، اللجنة الأولى من من مديرية الطب البيطري ببورسعيد واللجنة الثانية من مركز مكافحة القوارض والحشرات بمحافظة بورسعيد.وعقمت اللجنة الأولى مبنى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد متضمنًا مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد، وقامت اللجنة الثانية برش وتعقيم المباني الجمركية داخل ميناء غرب بورسعيد حيث قامت برش وتعقيم كلا من: مبنى الديوان العام القديم لجمرك بورسعيد متضمنًا (الإدارة العامة للوارد والإدارة العامة لجمارك السيارات والشئون القانونية والحسابات المركزية) – مجمع المنطقة الحرة – مبنى الإدارة العامة للبيوع والمهمل والإدارة العامة للشئون الجمركية والسماح المؤقت والمنافستو المركزي، ومبنى قسم أول متضمنًا مقر الإدارة العامة لتفتيش الركاب والأسواق الحرة وطرود البريد والإدارة العامة للمكافحة والإدارة العامة لمنافذ المدينة الحرة ومقر استراحة العاملين ومقر الحملة الميكانيكية، ومبنى خزينة المنافذ، ومبنى التوريدات، ومجمع قطع غيار السيارات - مقر حفظ البيانات - مبنى قسم ثالث - مبنى منافذ الميناء.وتتوالى أعمال اللجنة لتفعيل المزيد من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.