مسئول إيطالي: لن نصل للقاح لكورونا قبل ربيع العام المقبل

قال مسئول صحي إيطالي: "إن أكثر التوقعات تفاؤلا تتحدث عن لقاح لفيروس "كورونا" في ربيع العام المقبل".ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن المدير العلمي لمستشفى (سبالانزاني) للأمراض المعدية في روما، جوزيبي إيپّوليتو، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، قوله إن "علينا أن نجد اللقاح أولا دون تجاوز الخطوات"، مشيرا إلى أن "البحوث جميلة لأنها تضع كثيرًا من الناس في وضع يسمح لهم بتنفيذ اكتشافات مهمة".وأضاف المسئول بمستشفى (سبالانزاني): "يبدو لي إفراطا في التفاؤل قول إننا سيكون لدينا لقاحًا قبل نهاية العام، وسنكون قادرين على تغيير حياتنا".وخلص إيپّوليتو إلى أن اللقاحات هي أحد أكبر الاستثمارات التي تقوم بها الدول في مجال الصحة العامة، بل "إنها موضوع تتحرك من حوله أعمال كثيرة أيضًا".