رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رئيس البتروكيماويات»: استخدام الكحول فقط يضر الإنسان ولا يقتل كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:12 م
استخدام الكحول
استخدام الكحول
سيد ابراهيم
طباعة
كشف الدكتور محمد عبدالرءوف، رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات بمعهد بحوث البترول التابع لأكاديمية البحث العلمي، بمشاركة 4 وزارات بينها «البترول»، عن أن نوعية المطهرات المستخدمة للأفراد والمنشآت تختلف في عملية التصنيع والاستخدامات في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «عبدالرءوف»، في تصريحات لـ«الدستور»: «بالنسبة للمطهرات التي تستخدم للأفراد يوجد منها نوعان، كحول رش وهاند جيل، ويستخدم كلاهما لتعقيم وتطهير الأيادي من الفيروسات والبكتريا خاصة فيروس كورونا، ولا بد أن يحتوي الكحول على مادة الجلسرين ومواد أخرى مطهرة، لعدم إحداث أي آثار جانبية قد تحدث على الجلد من استخدام الكحول فقط، لأنه مضر جدا بجسم الإنسان حال استخدامه دون هذه الإضافات».

وأضاف رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات أن المطهرات التي تستخدم لتعقيم وتطهير المنشآت والمباني والأماكن العامة والطرقات لا يجوز استخدامها على جسم الإنسان مطلقًا.

وأشار إلى أنه لا بد من الالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضافر كافة الجهود للخروج من هذه الأزمة، واتباع الإجراءات الاحترازية، ومن أبسطها ارتداء الكمامة فإنها في غاية الأهمية، خاصة أثناء التواجد في الأماكن العامة، مثل وسائل المواصلات والأسواق وغيرها، بناء على ما أفادت به جميع الأبحاث العلمية بأن ارتداء الكمامة يقلل من فرص الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85%، أي أن من يرتدي الكمامة حتى وإن كان مصابًا بفيروس كورونا فإن احتمالات نقل العدوى ستكون 15% فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

مستشار الرئيس للصحة يحسم الجدل حول تطبيق الحظر الشامل بالبلاد

«تزوج امرأة متزوجة».. شيخ الحارة يفجر مفاجأة عن حلمي بكر

الصحة: 11 وفاة و347 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

فريدة حسام تروي لـ«الدستور» كواليس مشهد البكاء في «البرنس»

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي

العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»