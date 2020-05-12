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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تقدم مساعدات إلى اليونان لإيواء اللاجئين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:10 م
اللاجئين
اللاجئين
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أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن بلاده حريصة على دعم اليونان وتقديم المساعدات المطلوبة لمواجهة أزمة المهاجرين، والتي تفاقمت في ظل جائحة كورونا.

وقال نيهمر- في تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن بلاده دعمت اليونان بـ181 حاوية سكنية وصحية لاستيعاب المهاجرين، تم نقلها من خلال القطارات على ثلاث مراحل خلال الشهر الجاري.

وأضاف وزير الداخلية أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى تسير على نفس الدرب وترسل مساعدات إلى اليونان، معتبرا أن هذه علامة قوية على التضامن الأوروبي.

وذكر الوزير أن أزمة كورونا لم تطل النمسا فحسب بل ضربت أيضًا العديد من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه تواجه اليونان تحديًا خاصًا بسبب وضع الهجرة الدراماتيكي على الحدود اليونانية التركية.

كانت اليونان قد تقدمت من قبل بطلب للحصول على مساعدات من النمسا، حيث اتفق وزير الداخلية كارل نيهمر مع نائب وزير الهجرة اليوناني جورج كوموتساكوس على حزمة مساعدات نمساوية لإيواء اللاجئين، خاصة عقب وقوع حريق في سكن للاجئين في منطقة ساموس اليونانية.

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