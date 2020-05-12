محمد المعتصم يكتب: يوميات رمضان ..يسرا وعائلة البرنس والبزاوي

- الاختيار .. التميهد لشخصية عبد الله وتطورها كان يؤكد استشهاده .. لكن مشهد الهجوم على كمين الفرافرة موجع جدا .



سعد

- بالمناسبة شخصية سعد واحدة من أحب الشخصيات الي قلبي

- ظهور دياب في دور ( سالم ) مبهج جدا ويؤكد أنه ممثل عظيم يحتاج فقط من يوجهه



السقا

- بعد عرض حلقات من برنامجه للاسف خسائر احمد السقا اكبر من المكاسب.. انت متخيل برنامج معمول علشان ضيوف يتغلبوا لأنهم يا اما أضعف من السقا او خايفين لو اتغلبوا السقا يتغابى عليهم ويزعلهم



يسرا

- خيانة عهد .. يسرا تمتلك نصف رصيد الابداع الرمضاني .. و مجمل الابداع في النصف الثاني من دراما الشهر الكريم

- خيانة عهد .. الأزمة ان حلا شيحة كانت تحتاج لتدريبات أداء وكورسات تمثيل لإعادة تأهيلها بعد عودتها للفن وفي نفس الوقت ارادت تجميل شفايفها .. وتقريبا هي استرخصت وجابت واحد ( بيمثل انه دكتور ) وللأسف كانت النتيجة انها لا افتكرت التمثيل ولا بقت حلوة.

- كادر واحد يجمع يسرا وحلا شيحة وهنادي مهنى يمكن وضعه في (مسرح العبث )

- عبير صبري بتمثل الدور وهي (سايبة ايدها) .. بينما يمثل من يقوم بدور ابنها وهو (ماسك نفسه )



فرصة تانية

-فرصة تانية.. المسلسل بدأ وهو يقلد المسلسلات التركية وانتهي وهو قالب هندي

- فرصة تانية.. محمود البزاوي يؤدي شخصية أب يحب الأكل بشده ولا يتحرك من بيته الا نادرا ولا يمارس اي نوع من الرياضة ومع ذلك اللهم صلي ع النبي مش باين عليه اكل

- فرصة تانية ..بمناسبة الأكل لو البزاوي عمل برنامج طبخ هيكسر الدنيا

- ظهور مدهش لصبري عبد المنعم



البرنس

- البرنس .. كيف ترعرع كل هذا العفن في بيت واحد انجب اسوأ خلق الله وفي نفس الوقت اسمه البرنس

- لو استمر محمد رمضان في دخول السجن في أعماله القادمة، احتمال مصلحة السجون تكتب له سجن باسمه.



- رجالة البيت.. كان فيه محاولة لايفية بس الحمد ويزو بططته

