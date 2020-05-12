إيناس الدغيدي لعايدة رياض: دايما بيختاروكي في الأدوار «الشمال»

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، للفنانة عايدة رياض، إن جميع أدوارها إغراء، وإن المخرجين دائما يختارونها في الأدوار "الشمال".وردت عايدة، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلة إن أدوارها ليست إغراء كما أنها حصلت على جوائز"، مردفة: "أهل القمة والكيت كات دي شمال؟ وكنت هشتغل معاكي لحم رخيص، لكنك اتقالطتي عليا، وقلت لي معايا كمال الشناوي وخلاص وزعت، فمش محتاجة حد".وأشارت عايدة، إلى أن بداية أدوارها في فيلم "الكيت كات" لم تكن فتاة إغراء، ولكنها كانت فتاة فقيرة شعبية تعجب رجل عربي غني وسافر، وتحاول أن تعبر عن حبها لجارها الذي أدى دوره الفنان شريف منير.وأوضحت الفنانة عايدة رياض، أن دورها في فيلم "ملك وكتابة" كان دورا سيكولوجيا، وتحدثت عن تفاصيل دور الإغراء الذي أدته تحت الدش قائلة: "أنا قعدت أسبوع تحت الدش والميه تتقطع ونوقف تصوير، وكنا في يناير".وتابعت: "كانوا جايبين ولد صغير بيترعش من البرد، وقعدت أعالج معاه إزاي هنصور المشهد تحت الدش".