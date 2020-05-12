إذاعة صلاتي التهجد والفجر من «الفتاح العليم» على قنوات المتحدة

تنقل «المتحدة للخدمات الإعلامية» يوميا في العشر الأواخر من رمضان صلاة التهجد من مسجد الفتاح العليم على قناتي «مصر قرآن كريم والناس» من منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.





وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم «المتحدة»، إن شعائر صلاة الفجر سنقل أيضا من الفتاح العليم على قنوات «دي إم سي وأون والحياة وسي بي سي» وفقا لقرار مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي.



