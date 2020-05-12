بعد تنافس شديد بينهما.. السقا يفوز على رامي عياش في «اغلب السقا»

حل الفنان اللبناني رامي عياش، ضيفًا على برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان أحمد السقا، والذي تقدمه الإعلامية رزان مغربي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.وفي بداية الحلقة كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عن تطابق تاريخ ميلادهما 18 أغسطس، قائلة: "السقا يواجه اليوم أسدين من لبنان، والأفضل له أن يتخلف عن الحلقة"، ودخل أحمد السقا على نغمات أغنية "الناس الرايقة"، ليؤكد مدى حبه وعشقه لرامي عياش، وأن صداقتهما تصل إلى 18 عامًا.وتنافس النجمان في مسابقات: "مروحة باسكت، قوس وسهم، والخنافس، البراية، أحفظ واجري"، واستطاع السقا، التغلب على رامي عياش بعد منافسة شرسة بينهما.برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.يُعرض برنامج "اغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.