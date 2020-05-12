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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة توقيع إلكترونية لرفض تعيين الإخوانية توكل كرمان بمجلس حكماء فيس بوك

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:51 م
توكل كرمان
توكل كرمان
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أطلق نشطاء عريضة إلكترونية لجمع توقيعات وتوجيهها إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، احتجاجا على تعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان، المعروف توجهاتها الإخوانية الإرهابية، في مجلس حكماء فيس بوك، والمطالبة بإلغاء القرار نظرا لترويجها أفكار إرهابية وإثارتها للفوضى في البلاد العربية.

ووقع على العريضة التي جاءت تحت عنوان "ادخل صوت على رفض تعيين الإخوانية توكل كرمان في مجلس الإشراف على فيس بوك"، آلاف النشطاء، مع استمرار الأعداد في التزايد.

وقال النشطاء في العريضة الإلكترونية: "نحن الموقعون أدناه على هذه العريضة نؤكد ابتداءً انزعاجنا وتعجبنا ومعارضتنا للطريقة التي قررت إدارة فيس بوك أن تنتهجها لاختيار المجلس الأعلى للإشراف على المحتوي وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يقوم على أسس ديمقراطية وتشاركية تمكن مستخدمي المنصة من اختيار من يمثلهم ليشرف على المحتوي الذي يشاركه المستخدمون بدلاً من فرض الأمر عليهم".

وأضاف الموقعون: "عليه وتخصيصاً فإننا نعلن رفضنا التام لقيام إدارة فيس بوك بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك أو ما تطلق الشركة عليه "مجلس الإشراف على المحتوي" فلا هي تمثل الشارع اليمني ولا هي تمثل الشارع العربي وإنما هي واجهة لتحزبات فكرية وأيديولوجية تتنافي تماماً مع ما يتطلبه هذا المنصب من الحيادية والشفافية واحترام الشعوب".

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