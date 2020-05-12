تمرد بصفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا (فيديو)
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:40 م
اجتاحت حالة تمرد في صفوف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة السراج بعد خداعهم وإرسالهم للموت والهلاك مقابل رواتب وهمية، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.وأكد أحد المرتزقة في تسجيل صوتي مسرب لمكالمة هاتفية مع صديقه، نشرتها حسابات تابعة لفصائل المعارضة السورية المرتزق، أن رواتب المرتزقة في ليبيا لا تصل إلى 2000 دولار كما وعدت تركيا المرتزق السوري.وكشف أنه وزملاؤه يتعرضون للقتل يوميا حيث تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي، وأنهم يتعرضون لقصف دقيق بالهاون على يد قوات الجيش الليبي. وأشار المرتزق إلى أنهم يشعرون بخيبة أمل ولديهم رغبة في الخروج من ليبيا.كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن خسائر بشرية كبيرة وقعت بين عناصر المرتزقة السوريين لترتفع حصيلة القتلى إلى 279 مرتزقا.