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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية يبلغ نتنياهو باستقالته

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:28 م
موشيه بار سيمان
موشيه بار سيمان
سارة الشلقاني
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أبلغ موشيه بار سيمان مدير عام وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، حكومته بقراره تقديم استقالته رسميا، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وبعث مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية رسالة إلى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، أبلغه فيها رسميا برغبته في الاستقالة بعد أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستوري.

وأعلنت صحة الاحتلال، مساء اليوم، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 17529 حالة، و260 حالة وفاة.

وتعرضت الأنظمة الإلكترونية لعدة مستشفيات ومعاهد بحثية ونظام فحص كورونا المستجد إلى اختراق إلكتروني ضرب وزارة الصحة، فيما تتضمن تلك الانطمة كافة المعلومات عن انتشار كوفيد-19 لدى الاحتلال.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليمين الدستوري يوم الخميس المقبل، برئاسة نتنياهو.

واتفقنا نتنياهو وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على تشكيل حكومة وحدة يترأسها نتنياهو أولا لمدة عام ونصف، ومن ثن يتبادل المناصب مع جانتس، الذي سيحمل لقب رئيس وزراء بالإنابة، ويتولى وزارة الجيش في الفترة الأولى.

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