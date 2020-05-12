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الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشارا النمسا وألمانيا يبحثان فتح الحدود بين البلدين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:27 م
كورتس
كورتس
أ ش أ
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بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتس هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، تطورات وضع جائحة "كورونا" في البلدين وفرص فتح الحدود بين البلدين.

وذكرت مصادر في المستشارية النمساوية أن المستشارة الألمانية ترغب في فتح الحدود مع النمسا بحلول 15 يونيو المقبل، على أن تتم على مرحلتين تبدأ بالمعابر الحدودية في ولايتي النمسا العليا وتيرول، يليها رفع كافة القيود الحدودية التي تم فرضها بسبب أزمة "كورونا".

ولفتت المصادر إلى تأكيد ميركل أنه من المهم بالنسبة لبلادها أن تستمر عملية مراقبة الحدود وذلك في ضوء ما أقرته مفوضية الاتحاد الأوروبي من مبادئ توجيهية لفتح الحدود تدريجيًا.

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