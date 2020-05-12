بلومبرج: قطر في معضلة كبيرة بسبب انهيار سوق الغاز المسال

اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد القطري هي الأزمة الأكبر في تاريخه، والتي تتمثل في انهيار أسعار الغاز الطبيعي المسال، وإصرار الحكومة القطرية بقيادة تميم بن حمد، حاكم الإمارة الخليجية الصغيرة، على زيادة الإنتاج.وتابعت "بلومبرج" أن قطر الآن في معضلة صعبة للغاية بسبب تراجع الطلب الدولي على الغاز الطبيعي، وعدم قدرتها على تخزين المزيد من الغاز، ما يعني إهدارا لموارد الدولة.وأضافت أن الأمير القطري لا يشغله شيء سوى عودة مكانته في سوق الغاز الطبيعي، على الرغم من عدم وجود مكان كافٍ لتخزين الكم الهائل من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر ولا يتم بيعه.وأشارت إلى أن قطر تواجه أزمات كبرى في اقتصادها الذي يعتمد بصورة كبيرة على مبيعات الغاز الطبيعي المسال وإيرادات الخطوط الجوية.وأوضحت أن تميم وضع بلاده في مأزق فلم يعد أمامه سوى خيارين فقط، وهما وقف الإنتاج بصورة نهائية الآن أو إشعال معركة خاسرة للحصول على حصة في السوق، ووقتها ستتحول أسعار الغاز إلى سلبية.وتابعت أن هذا الحل لم يدم طويلًا، حيث سرعان ما اجتاح الوباء أكبر اقتصادات أوروبا، وترك قطر تكافح من أجل إيجاد أماكن لتخزين البضائع غير المباعة.وأضافت أن الدولة الخليجية الصغيرة بقيادة تميم ليس أمامها خيارات كثيرة، فخفض الإنتاج في الوقت الحالي سيضغط على إيرادات الحكومة في ظل انهيار عائدات النفط الخام، كما أن استراتيجية أستراليا الناجحة في التعامل مع الأزمة قد وجهت ضربة كبرى لقطر وانتزعت العرش منها.وأشارت إلى أنه إذا اختارت الإمارة خفض الأسعار لتأمين المبيعات، فقد يؤدي إلى تفاقم انهيار الغاز الذي يهدد الهوامش حتى بالنسبة للمنتجين ذوي التكلفة المنخفضة، ويمكن أن ينتهي الأمر ببيع المخزون بالمجان للجميع.وأوضحت الوكالة أن قطر في كل الأحوال ستخسر، وستكون خسائرها كبيرة، وستتسبب في إهدار موارد الغاز، ففي حال أصرت على توصيل الشحنات لأوروبا سيتم تسليمها بالمجان دون مقابل، وإذا عادت مرة أخرى فلن يكون هناك متسع لتخزينها.