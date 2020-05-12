8 إصابات جديدة بكورونا في مالي
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:23 م
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أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
ونقلت الإذاعة المالية الرسمية عن بيان للمعهد المالي للصحة: أن عدد المصابين بالفيروس في مالي منذ ظهور الوباء في مارس الماضي بلغ 712 مصابا، شفي منهم 377، وتوفي 39، فيما يواصل 296 مصابا علاجهم في المشافي.
ونقلت الإذاعة المالية الرسمية عن بيان للمعهد المالي للصحة: أن عدد المصابين بالفيروس في مالي منذ ظهور الوباء في مارس الماضي بلغ 712 مصابا، شفي منهم 377، وتوفي 39، فيما يواصل 296 مصابا علاجهم في المشافي.