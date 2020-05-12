8 إصابات جديدة بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".ونقلت الإذاعة المالية الرسمية عن بيان للمعهد المالي للصحة: أن عدد المصابين بالفيروس في مالي منذ ظهور الوباء في مارس الماضي بلغ 712 مصابا، شفي منهم 377، وتوفي 39، فيما يواصل 296 مصابا علاجهم في المشافي.