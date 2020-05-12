ماليزيا: 16 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 16 إصابة جديدة، مع عدم ورود أي حالات للوفاة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليبقى عدد الوفيات حتى الآن 109 حالات.ووصف المدير العام للصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات كورونا أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- الإصابات الجديدة اليوم، بأنها الأقل عددًا منذ تنفيذ قرار تقييد التحركات في 18 مارس الماضي بهذه البلاد، ليصبح عدد إجمالي الإصابات 6742 حالة.وأضاف أن عدد الحالات المتعافية اليوم، يبلغ 110 حالات، مما يجعل إجمالي عددها 5223 حالة، وهو ما يعادل 77.5 في المئة من إجمالي الإصابات.