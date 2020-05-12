«المصريين الأحرار» بأسيوط يطلق مسابقة «شهداء الوطن في عيون المبدعين»
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:06 م
أشرف لاشينطباعة
أعلنت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط عن مسابقة "شهداء الوطن في عيون المبدعين" برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
ومن المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء تلقي طلبات المشاركة وملء الاستمارات لمدة أسبوعا، ويعقبها إرسال مواد المشاركة للمقبولين للعرض على لجنة متخصصة، وإعلان النتيجة وتسليم الجوائز عقب عيد الفطر مباشرة.
وقال محمد أبوعين أمين شباب الحزب بأسيوط، أن المسابقة تشمل عدد من المجالات منها الشعر (فصحى - عامية)، الإلقاء الشعري، الرسوم تعبيرية أو كاريكاتيرية، مجال الغناء على أن الموضوع مفتوح، مدة الفيديو لا تقل عن دقيقة ولا تزيد عن ثلاث دقائق، وكذلك مجال القصة القصيرة.
وأشار إلى أن شروط المسابقة، أن يكون المتسابق من أبناء محافظة أسيوط، وألا يزيد السن عن ٤٥عاما، والالتزام بشروط المسابقة سواء في الأعمال المكتوبة أو المصورة.
ويجب ملء استمارات المشاركة عبر الرابط التالي
https:docs.google.comformsd1-C15imGDN71hbktMqwdH9FOu6lmC0C7QJDq2HJXU8Icviewform?chromeless=1&edit_requested=true
ويتم إرسال مشاركات المتسابقين المقبولين عبر صفحة حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط https:www.facebook.comFEPASSIUT
ومن المقرر أن يبدأ غدا الأربعاء تلقي طلبات المشاركة وملء الاستمارات لمدة أسبوعا، ويعقبها إرسال مواد المشاركة للمقبولين للعرض على لجنة متخصصة، وإعلان النتيجة وتسليم الجوائز عقب عيد الفطر مباشرة.
وقال محمد أبوعين أمين شباب الحزب بأسيوط، أن المسابقة تشمل عدد من المجالات منها الشعر (فصحى - عامية)، الإلقاء الشعري، الرسوم تعبيرية أو كاريكاتيرية، مجال الغناء على أن الموضوع مفتوح، مدة الفيديو لا تقل عن دقيقة ولا تزيد عن ثلاث دقائق، وكذلك مجال القصة القصيرة.
وأشار إلى أن شروط المسابقة، أن يكون المتسابق من أبناء محافظة أسيوط، وألا يزيد السن عن ٤٥عاما، والالتزام بشروط المسابقة سواء في الأعمال المكتوبة أو المصورة.
ويجب ملء استمارات المشاركة عبر الرابط التالي
https:docs.google.comformsd1-C15imGDN71hbktMqwdH9FOu6lmC0C7QJDq2HJXU8Icviewform?chromeless=1&edit_requested=true
ويتم إرسال مشاركات المتسابقين المقبولين عبر صفحة حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط https:www.facebook.comFEPASSIUT