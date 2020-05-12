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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة رغم كورونا (إنفوجراف)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:05 م
الوفيات
الوفيات
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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رصد "إنفوجرافيك"، أصدرته مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، حدوث انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفاة بالمحافظة خلال شهر أبريل هذا العام 2020، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.

وأوضح الإنفوجرافيك أن أبريل عام 2017 سجل وفاة 1948 شخصا، بينما شهر أبريل عام 2018 سجل وفاة 1990 شخصا، أما شهر أبريل عام 2019 فسجل وفاة 1909، بينما سجل شهر أبريل هذا العام 2020 وفاة 1682 شخصا.

وأشار إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر على عدد الوفيات على المستوى المحافظة، ورصد التقرير أن عدد الوفيات في شهر مارس من هذا العام بلغت 2216 حالة، وفي شهر فبراير بلغ عدد الوفيات 2232 حالة، وفي شهر يناير بلغت جملة حالات الوفاة 2712 حالة.

أي أنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا إلا أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات، وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في سوهاج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن الربع الأول من عام 2019 بسوهاج سجل 9379 حالة وفاة، وسجل الربع الأول من عام 2018 عدد 8924 حالة وفاة، وسجل الربع الأول من عام 2017 عدد 8931 حالة وفاة على مستوى المحافظة، بينما سجل الربع الأول من عام 2020 عدد حالات وفاة 8842 حالة، وهي الأقل بالمقارنة بأعوام 2017 و2018 و2019.
انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة رغم كورونا (إنفوجراف)
انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة رغم كورونا (إنفوجراف)
انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة رغم كورونا (إنفوجراف)
انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة رغم كورونا (إنفوجراف)

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