أردوغان يواصل تهديداته باستهداف الجيش الليبي

جددت تركيا تهديداتها باستهداف الجيش الليبي وتصعيد العدوان ضد ليبيا، بسبب الخسائر المتلاحقة لميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقتها.وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، في مؤتمر صحفي عقده جليك بمقر الحزب، إن تركيا ستعتبر الجيش الليبي هدفا مشروعا إذا استهدفت بعثات تركيا في طرابلس، وذلك وفق وكالة الأناضول.وأضاف: "على الجميع أن ينتبه إلى تصرفاته، فإن استهداف الأهداف والبعثات التركية بأي شكل من الأشكال يعني أنهم سيجعلون من أنفسهم هدفا مشروعا لنا".وزعم جليك سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من السفارة التركية في طرابلس قبل أيام، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول.يذكر أن وزارة الخارجية التركية سبق أن هددت بالتدخل في ليبيا وجعل الجيش هدفا مشروعا لها بسبب زيادة الخسائر في صفوف قوات الوفاق والمرتزقة السوريين.