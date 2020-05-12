تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 19.. وداع شهداء الفرافرة



مسلسل الاختيار الحلقة 19

كما يتحدث منسي مع جنوده في معسكر الكتيبة 103 صاعقة بسيناء عن أهمية تدريبهم بشدة وقت الصيام لأن الحرب ليس لها مواعيد، وفي نفس الوقت يذهب عشماوي ومعه التكفيريين لتنفيذ خطة الهجوم على كمين نقطة حرس الحدود بالفرافرة ويحاصرون الكمين من جميع النواحي ويقومون بإطلاق النار عليه ويستشهد عدد كبير من الضباط والمجندين المتواجدين فيه على رأسهم المجند عبدالله شقيق سعد، كما يصاب كل من عشماوي وعماد بالرصاص ويضطران للانسحاب من الهجوم.

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ويتوعد منسي عشماوي وعماد بعدما تأكد أنهما من قاما بعملية الهجوم على كمين الفرافرة الذي راح ضحيته 26 مجندا وضباط، كما أن عماد يعرض علي عشماوي تولي منصب الأمير بدلا منه بسبب إصابته في قدمه لرفع الروح المعنوية للتكفيريين بعد عمليتهم الأخيرة. ويتوعد منسي عشماوي وعماد بعدما تأكد أنهما من قاما بعملية الهجوم على كمين الفرافرة الذي راح ضحيته 26 مجندا وضباط، كما أن عماد يعرض علي عشماوي تولي منصب الأمير بدلا منه بسبب إصابته في قدمه لرفع الروح المعنوية للتكفيريين بعد عمليتهم الأخيرة.

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وتنتهي الحلقة باستعرض صناع المسلسل لقطات تسجيلية لوداع شهداء الفرافرة عام 2014، بالإضافة إلى صور وأسماء الشهداء الحقيقيين الذين استشهدوا في الكمين بجانب مشاهد تمثيلية توضح مدى حزن الأهالي على فراقهم.



وتنتهي الحلقة باستعرض صناع المسلسل لقطات تسجيلية لوداع شهداء الفرافرة عام 2014، بالإضافة إلى صور وأسماء الشهداء الحقيقيين الذين استشهدوا في الكمين بجانب مشاهد تمثيلية توضح مدى حزن الأهالي على فراقهم.

يشهدالعديد من الأحداث والتطورات، وتبدأ بعد قليل على قناةوتحمل اسم "الفرافرة" ويضطر سعد الذي يقدم شخصيته الفنان محمود حافظ، لبيع أرضه لسالم بعدما يقوم بتهديده بالشيكات ويتفق على زواج شقيقه الأصغر الذي يغضب بشدة عندما يعرف أن شقيقه باع الأرض التي يمتلكونها، كما أن منسي الذي يقدم شخصيته أمير كرارة يهجم على عدد من التكفيريين في رفح وينجح في قتل عدد منهم، ويخطط هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته أحمد العوضي، مع صديقه عماد على القيام بعملية تكفيرية جديدة بالهجوم على أحد الأكمنة في الفرافرة.