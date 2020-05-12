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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في يومهم العالمي.. نقيب «تمريض الفيوم»: نواجه كورونا ببسالة ومستمرون في بذل التضحيات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:03 م
تمريض الفيوم
تمريض الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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يوافق ١٢ مايو من كل عام "اليوم العالمي للتمريض" طبقا لمنظمة الصحة العالمية، الذي يهدف للاحتفاء بدورهم الهام في المجتمع.

وقال محمد عباس نقيب التمريض بالفيوم، لـ"الدستور"، إن التمريض له دور أساسي ومهم في أرض الميدان، ولهم دور ملحوظ، حيث يعتبر أنهم الشريحة الأكبر بين موظفي الرعاية الصحية التي تظل على تواصل مباشر مع المرضى وأفراد أسرهم ولذلك فإن دورها يعد مركزيا في تحسين النتائج العلاجية للمرضى وتجاربهم الشخصية أثناء مسارهم العلاجي.

وأضاف عباس، أن اليوم العالمي للتمريض يعد تقديرا لهذه المهنة وتثقيف المجتمع بها، قائلا: "ربنا يقويهم هم جندي مقاتل يواجه جائحة كورونا وعلى تواصل مباشر مع المريض الحامل للفيروس وهو يحمي نفسه بالجوانتي والماسك فقط".

واستكمل نقيب التمريض، أنه على تواصل دائم مع الطاقم الطبي لتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وأنه اجتمع مع إدارة مستشفى الجامعة وعميد كلية الطب، لكي يتم استقبال الحالات الحرجة من أبناء التمريض المصابين بالفيروس لكي يتم عزلهم في مستشفى الجامعة.

وأشار إلى أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها سوف ترسل لإحدى عنابر العزل بالمدينة الجامعية أو مركز التعليم المدني بشكشوك، وأن مراكز العزل هذه سوف تباشر عملها بدءً من غدا لاستقبال الحالات.

وتابع عباس، أن النقابة تتواصل بشكل مباشر مع الحالات التي تم عزلها ويتم دعمهم بشكل مستمر عن طريق تقديم إعانات غذائية، نظرا لما للصحة الغذائية من دور في تقوية المناعة والقضاء على المرض في أسرع وقت.

وأشاد نقيب التمريض، بالجهود التي يبذلها طاقم التمريض في كلا من مستشفيات العزل، والمستشفيات العامة، والتخصصية، مؤكدا على استمرار العمل ببسالة مع ضعف الإمكانيات الحالي، ونسب العجز الموجودة بين الأطباء والممرضين داخل القطاع.

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