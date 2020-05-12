العربية للعلوم تطرح النسخة العربية لرواية «الابنة الإسبانية»

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لرواية "الابنة الإسبانية" من تأليف كارينا بورجو. تنتمي الرواية لنوعية الروايات البوليسية.بعد صراع طويل مع المرض تسلم أدلايدا فالكون الروح، تاركة ابنة وحيدة في مدينة تطغى عليها الفوضى والعنف. بعد عودتها من مراسم دفن أمها، تكتشف أن بيتها قد تم احتلاله من قبل مجموعة من النسوة تحت إمرة القائدة. تقرع باب جارتها دون جدوى.. لتكتشف أن جارتها الإبنة الأسبانية قد ماتت وإلى جانبها رسالة تفيد بمنحها الجنسية الإسبانية، فتقرر دون تردد أن تتخلص من الجثة وأن تنتحل شخصية جارتها للهروب من الجحيم الذي تعيشه.في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت رواية بعنوان "غرامافون" من تأليف مراد عليان. ومما جاء علي غلافها الخلفي: "يسأل نفسه لماذا حدث له كل ما حدث: مرض وشلل وعلاج، وقصة حب لم تكتمل، وزواج عمره ثمانية عشر عامًا لم يستمر. وكأن القدر أراد لصاحبه أن يسير باتجاه قدرٍ مجهول المعالم، يعرف من أين بدأ ويصعب عليه أن يعرف إلى أين ينتهي."